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Пушилин заявил о готовности Южной Осетии поддержать Донбасс в случае наступления ВСУ

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:38
Армия
Пушилин заявил о готовности Южной Осетии поддержать Донбасс в случае наступления ВСУ
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 11 февраля. Южная Осетия готова оказать необходимую поддержку республикам Донбасса в случае полномасштабного наступления ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Цхинвал уже заверил Донецк в своих намерениях помочь Донбассу, и сомневаться в этих сообщений причин нет.

«Мы получили очередные заверения что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР также высказался о поддержке со стороны России. По его словам, такой сценарий возможен, но решение будет принимать только Москва.

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пушилин днр всу южная осетия
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