Пушилин заявил о готовности Южной Осетии поддержать Донбасс в случае наступления ВСУ

Донецк, 11 февраля. Южная Осетия готова оказать необходимую поддержку республикам Донбасса в случае полномасштабного наступления ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Цхинвал уже заверил Донецк в своих намерениях помочь Донбассу, и сомневаться в этих сообщений причин нет.

«Мы получили очередные заверения что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР также высказался о поддержке со стороны России. По его словам, такой сценарий возможен, но решение будет принимать только Москва.