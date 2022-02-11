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Президента Казахстана посетит Набережные Челны
Общество
Президента Казахстана посетит Набережные Челны
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собирается приехать в Набережные Челны. Планируется, что делегация Казахстана посетит предприятия автограда.

Как сообщает издание «KAZANFIRST», делегация побывает на промышленных предприятиях автограда, ознакомится с их деятельностью и промышленным потенциалом. КАМАЗ тесно и плодотворно сотрудничает с Казахстаном. ПАО «КАМАЗ» имеет в Казахстане сборочные предприятия, где сборка производится полностью из комплектующих изделий, поставляемых с Камского автомобильного завода.

Токаев прибыл с рабочим визитом в Татарстан 10 февраля. В международном аэропорту Казани его встретил глава республики Рустам Минниханов.

Ранее ФАН писал, что хирурги Набережных Челнов совершили прорыв в российской медицине, заменив пациенту аорту. Такая операция в России была проведена впервые.

 

 

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Все новости / Общество / Президента Казахстана посетит Набережные Челны
казахстан визит набережные челны токаев
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