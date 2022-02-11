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Азаров констатировал полную готовность ВСУ к нападению на Донбасс

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 14:06
Армия
Азаров констатировал полную готовность ВСУ к нападению на Донбасс
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 11 февраля. «Российского вторжения» на Украину не будет, в то время как ВСУ действительно готовы напасть на Донбасс, констатировал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

В иностранных СМИ активно муссируется информация о якобы скором «вторжении» ВС РФ на Украину, однако это лишь выдумки Запада, отметил Азаров на своей странице в Facebook. По его словам, сообщения о «концентрации» российских войск на границе с Украиной не соответствуют действительности, тогда как ВСУ на самом деле перебросили значительные силы к линии разграничения в Донбассе и готовятся к наступлению на ЛДНР.

«И эти отмобилизованные группировки (ВСУ. — Прим. ред.) находятся в двух, а иногда — и в одном километре от границ городской черты Донецка. До центра же Донецка подчас остается всего километров восемь», — отметил экс-премьер Украины.

Российское правительство же не раз отмечало, что Москва не планирует вторжение на украинскую территорию и не собирается воевать с какими-либо государствами.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что ополчение Донбасса способно отразить наступление ВСУ. В ЛНР же сообщили о появлении новой украинской бронетехники в регионе, передает RT.

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украина донбасс азаров
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