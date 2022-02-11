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Евгения Брик за несколько месяцев до смерти рассуждала о храбрости и страхе

Общество
Евгения Брик за несколько месяцев до смерти рассуждала о храбрости и страхе
Кадры из сериала «Оптимисты»

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик, о внезапной смерти которой стало известно в пятницу, рассуждала о смелости и храбрости, которые очень важны в жизни. Своими мыслями она делилась с поклонниками за несколько месяцев до кончины.

Звезда фильма «Географ глобус пропил» согласилась с коллегой Рут Гордон, которая сравнила храбрость с мышцами, которая нуждается в укреплении. Она объяснила, почему высказывание голливудской звезды «попало» в ее душу.

«Когда ситуация усложняется, и мы чувствует, что полны страха, важно всегда помнить, что мужество и храбрость усиливаются и укрепляться как мышцы, от каждой тренировки и использования. Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми», — пояснила знаменитость на своей странице в Instagram за несколько месяцев до кончины.

Евгения Брик за несколько месяцев до смерти рассуждала о храбрости и страхе
instagram.com / @evgeniabrik

Она отметила, что в жизни человек может столкнуться со множеством тяжелых ситуаций, но каждую из них необходимо преодолевать. Тренируя храбрость, будет гораздо легче решать проблемы, уверена Брик.

Актриса Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля в Лос-Анджелесе, где жила последние годы жизни. Что стало причиной кончины, пока неизвестно. На протяжении нескольких лет кинодива боролась с онкологическим заболеванием.

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смерть соцсети евгения брик
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