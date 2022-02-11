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Новым ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН стал Дмитрий Нагиев

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:33
Общество
Новым ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН стал Дмитрий Нагиев
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 февраля. Шоумен Дмитрий Нагиев заменит телеведущего Александра Маслякова в играх КВН.

Новость появилась в Instagram-аккаунте клуба веселых и находчивых. Стало известно, что Нагиев будет вести 1/8 финала Высшей лиги.

«Ведущий игр — Дмитрий Нагиев!» — говорится в анонсе нового сезона КВН.

Новым ведущим 1/8 финала Высшей лиги КВН стал Дмитрий Нагиев
Pr Scr instagram.com / @kvnofficial

Ранее Нагиев комментировал слухи о том, что он станет новым ведущим клуба. Тогда он сообщал, что говорить, что кто-то может заменить нынешнего главу телеигры Александра Маслякова, преждевременно. Шоумен не исключал, что его кандидатура может не подойти на эту роль, либо ему самому могут не понравится условия работы. На первое место актер ставил интерес зрителей.

В начале месяца стало известно, что Масляков повторно заразился COVID-19. В связи с этим ведущий пропустит первые игры нового сезона.

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