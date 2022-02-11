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Пользователи Reddit: Путин хочет открыть Европе глаза на опасную авантюру США на Украине

Политика
Пользователи Reddit: Путин хочет открыть Европе глаза на опасную авантюру США на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 февраля. Страны Европы должны внимательно отнестись к заявлению российского лидера Владимира Путина об опасности включения Украины в состав Североатлантического альянса.

К соответствующему выводу пришли пользователи американского форума Reddit. Они обратили внимание на слова президента России о том, что европейские страны могут быть втянуты в вооруженный конфликт, если Украина после вступления в НАТО захочет вернуть Крым силовым путем.

Большинство комментаторов поддержали стремление Путина предотвратить бойню на территории Европы. По их словам, главными бенефициарами конфликта на европейском континенте являются США.

«США хотят, чтоб РФ и Европа снова начали массовую бойню, так как в прошлый раз это позволило им стать сверхдержавой. Когда мир вокруг превращается в пыль, вы по умолчанию становитесь королем. Империя зла питается страданиями других», — написал американец.

Подчеркивалось, что Путин хочет открыть Европе глаза на опасную авантюру Вашингтона на Украине. Некоторые отмечали, что США откровенно «истосковались» по войне. Пользователи уверены, что американские политики готовы пожертвовать жизнями соотечественников. При этом за океаном все прекрасно понимают, что масштабный военный конфликт приведет к катастрофе.

«Путин опасается ядерного апокалипсиса, который может наступить в результате столкновения России и США. НАТО тоже следовала бы ощутить этот страх», — обратил внимание один из пользователей.

Ранее сообщалось, что США не рискнут вступить в прямую военную конфронтацию с Россией. Попытка развязать войну может обернуться для американцев распадом страны.

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путин сша нато
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