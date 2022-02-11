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Агент Евгении Брик сообщила, что актриса скончалась в США

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:31
Общество
Агент Евгении Брик сообщила, что актриса скончалась в США
instagram.com  /  @evgeniabrik

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик, которая ушла из жизни 10 февраля, умерла в Лос-Анджелесе в США. Агент артистки Елена Брагина пояснила, что на момент смерти в Америке было 11 февраля, в то время, как в России - 10.

По ее словам, артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Смерть застала 40-летнюю кинодиву в США, где последние десять лет жила знаменитость вместе с семьей. Где и когда пройдут похороны звезды фильмов и сериалов, пока неизвестно. Этим вопросом занимается семья Евгении Брик.

«Она была яркая звезда! Мы с Женей работали почти 17 лет, практически со студенческой поры. Молодая, красивая, яркая, безмерно талантливая, очень трепетная, требовательная в работе прежде всего к себе. Очень преданная своему делу, своей профессии, бесконечно любящая мужа и дочь», — трогательно высказалась в беседе с «Абзацем» Брагина об актрисе.

Евгении Брик не стало 10 февраля. Ей было 40 лет. Знаменитость на протяжении нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. О страшном недуге звезда кинофильмов «Стиляги» и «Географ глобус пропил» никому не рассказывала, кроме близких.

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смерть евгения брик брагина
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