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Палестинские заключенные протестуют из-за ухудшения условий в тюрьмах Израиля

Весь мир
Палестинские заключенные протестуют из-за ухудшения условий в тюрьмах Израиля
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Рамалла, 11 февраля. Палестинские заключенные объявили о планах протестовать против усиления репрессий в тюрьмах Израиля.

Правозащитная группа «Общество палестинских заключенных» (PPS) сообщила, что узники отказываются покидать камеры для ежедневных проверок и выходить в тюремные дворы уже пятый день. Содержащиеся под стражей также объявили о роспуске своих представительных органов, которые координируют действия с тюремными властями. Это означает, что каждый заключенный волен делать то, что он хочет, чтобы выразить недовольство.

PPS анонсировала, что протесты узников будут организованы 11 и 14 февраля.

Заключенные утверждают, что 5 февраля израильские власти сократили продолжительность пребывания заключенных на свежем воздухе в нарушение принятых правил.

Раньше осужденным из разных секций тюрем разрешалось находиться вместе во дворах около шести часов в день. Существовало две смены: первая — примерно с 8 до 11 утра, вторая — с 3 до 5 вечера. Теперь же продолжительность пребывания на воздухе, а также число тех, кому разрешается выходить во двор в одно и то же время, были сокращены.

Заключенные отвергли новые меры и заявили об ущемлении прав, которых они добились за годы мирных протестов, включая многочисленные голодовки.

Как отметили в PPS, для пресечения любых возможных беспорядков в учреждениях были развернуты специализированные подразделения полиции.

Известно, что 9 февраля израильские спецназовцы ворвались в камеры военной тюрьмы «Офер», нападая на заключенных и угрожая им более суровыми мерами наказания. Инцидент произошел после того, как в начале недели был раскрыт предполагаемый план побега.

Ужесточение мер

Глава комиссии по делам заключенных Палестинской национальной автономии (ПНА) Кадри Абу Бакр заявил в интервью Middle East Eye (MEE), что последние меры израильских властей являются продолжением усиливающихся репрессий в отношении заключенных.

По словам чиновника, после того как в прошлом году шесть палестинцев сбежали из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» и позже были повторно арестованы, власти Израиля усилили свою «репрессивную политику».

«Администрация тюрем продолжает угнетать заключенных и отнимать у них то, чего они добивались на протяжении многих лет, а именно базовых прав», — сказал Абу Бакр.

Как отмечают в PPS, через несколько дней после побега из «Гильбоа» тюремные службы Израиля ввели «карательные меры» в отношении заключенных. Узникам запрещалось покидать свои камеры и пользоваться такими удобствами, как умывальники, кухни и столовые.

Власти также объявили о планах переселить около 400 заключенных, связанных с движением «Палестинский исламский джихад», к которому принадлежали пять из шести беглецов.

Эти меры привели к протестам и беспорядкам в пенитенциарных учреждениях. Военные ЦАХАЛ были вынуждены вмешаться, чтобы взять ситуацию под контроль.

По данным правозащитников, в израильских тюрьмах содержится более 4 500 палестинских заключенных, в том числе 34 женщины и 180 несовершеннолетних. Около 500 человек были задержаны, но находятся под стражей без суда и следствия.

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