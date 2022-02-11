Палестинские заключенные протестуют из-за ухудшения условий в тюрьмах Израиля

Рамалла, 11 февраля. Палестинские заключенные объявили о планах протестовать против усиления репрессий в тюрьмах Израиля.

Правозащитная группа «Общество палестинских заключенных» (PPS) сообщила, что узники отказываются покидать камеры для ежедневных проверок и выходить в тюремные дворы уже пятый день. Содержащиеся под стражей также объявили о роспуске своих представительных органов, которые координируют действия с тюремными властями. Это означает, что каждый заключенный волен делать то, что он хочет, чтобы выразить недовольство.

PPS анонсировала, что протесты узников будут организованы 11 и 14 февраля.

Inmates are refusing to leave their cells for daily checks for a fifth day this week, amid mounting tensions with Israeli prison authorities https://t.co/qdTbv8tyZE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 11, 2022

Заключенные утверждают, что 5 февраля израильские власти сократили продолжительность пребывания заключенных на свежем воздухе в нарушение принятых правил.

Раньше осужденным из разных секций тюрем разрешалось находиться вместе во дворах около шести часов в день. Существовало две смены: первая — примерно с 8 до 11 утра, вторая — с 3 до 5 вечера. Теперь же продолжительность пребывания на воздухе, а также число тех, кому разрешается выходить во двор в одно и то же время, были сокращены.

Заключенные отвергли новые меры и заявили об ущемлении прав, которых они добились за годы мирных протестов, включая многочисленные голодовки.

Palestinian political prisoners in Israeli detention have declared a state of general mobilization in protest against a new series of Israeli regime’s repressive measures.#FreeThemAll pic.twitter.com/L51djRk33f — PALESTINE ONLINE ???????? (@OnlinePalEng) February 6, 2022

Как отметили в PPS, для пресечения любых возможных беспорядков в учреждениях были развернуты специализированные подразделения полиции.

Известно, что 9 февраля израильские спецназовцы ворвались в камеры военной тюрьмы «Офер», нападая на заключенных и угрожая им более суровыми мерами наказания. Инцидент произошел после того, как в начале недели был раскрыт предполагаемый план побега.

Ужесточение мер

Глава комиссии по делам заключенных Палестинской национальной автономии (ПНА) Кадри Абу Бакр заявил в интервью Middle East Eye (MEE), что последние меры израильских властей являются продолжением усиливающихся репрессий в отношении заключенных.

6 Palestinian prisoners, sentenced for life by the israeli enemy, managed to escape this morning from Gilboa prison, northern occupied Palestine.



Palestinian resistance factions congratulating this heroic act, saying its a new hit for israeli security establishment and the army pic.twitter.com/GiAbcaazUt — Astro (@EyesonSouth) September 6, 2021

По словам чиновника, после того как в прошлом году шесть палестинцев сбежали из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» и позже были повторно арестованы, власти Израиля усилили свою «репрессивную политику».

«Администрация тюрем продолжает угнетать заключенных и отнимать у них то, чего они добивались на протяжении многих лет, а именно базовых прав», — сказал Абу Бакр.

Как отмечают в PPS, через несколько дней после побега из «Гильбоа» тюремные службы Израиля ввели «карательные меры» в отношении заключенных. Узникам запрещалось покидать свои камеры и пользоваться такими удобствами, как умывальники, кухни и столовые.

Власти также объявили о планах переселить около 400 заключенных, связанных с движением «Палестинский исламский джихад», к которому принадлежали пять из шести беглецов.

Supporters of #Palestinian Islamic Jihad take part in a protest to show solidarity with female prisoners held in Israeli jails, in front of Red Cross office, in Gaza city, 22 December 2021.#Palestinian #Palestine

????photo by: @AbuZiad486 pic.twitter.com/OxG4IADol8 — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) December 22, 2021

Эти меры привели к протестам и беспорядкам в пенитенциарных учреждениях. Военные ЦАХАЛ были вынуждены вмешаться, чтобы взять ситуацию под контроль.

По данным правозащитников, в израильских тюрьмах содержится более 4 500 палестинских заключенных, в том числе 34 женщины и 180 несовершеннолетних. Около 500 человек были задержаны, но находятся под стражей без суда и следствия.