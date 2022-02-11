Опубликовано страшное предсмертное пророчество Распутина о «белой чуме»

Москва, 11 февраля. Старец и мистик Григорий Распутин, которого раньше называли «святым чертом», до сих пор известен своими реалистичными предсказаниями. К их числу относятся и пророчества о пандемии коронавируса.

Эксперты смогли расшифровать одно из таких писем для потомков. Приближенный царской семьи явно писал о современности, так как его предсказание указывает на время, когда «Содом и Гоморра возвратятся на землю». Данная строка может относиться к веку всеобщей толерантности, считают специалисты.

«Вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой, как капля перед океаном», — писал Распутин.

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Согласно пророчеству, коронавирус заберет жизни многих людей. Старец смог увидеть беды этого времени еще сто лет назад. Он предупредил своих потомков, что лекарства не остановят «белую чуму».

«Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших», — рассказывал мистик.

Кроме того, российский археолог и этнограф Валентин Мошков, получивший прозвище Русского Нострадамуса, составил предсказание о будущем России. Чтобы «просчитать» грядущие события, ученый опирался на исторический анализ становления народа.