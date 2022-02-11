Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 14:07
14:07
Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович объяснила, почему пробы Валиевой изучали больше месяца
14:07
Армия
Столтенберг: НАТО примет решение по усилению в Восточной Европе весной 2022 года
14:06
Шоу-бизнес
Хмельницкая подружилась с Симоньян после развода с Кеосаяном
14:02
Происшествия
Жертвами взрыва в мечети на северо-западе Афганистана стали восемь человек
14:02
Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
14:01
Общество
Активисты в прямом эфире спасали застрявшего на дереве кота в Горбунках
14:00
Политика
Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии
14:00
Весь мир
Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков
13:57
Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
13:56
Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
Все новости

WADA подаст апелляцию в CAS об отмене временного отстранения Валиевой

Олимпийские игры 2022
WADA подаст апелляцию в CAS об отмене временного отстранения Валиевой
flickr.com  /  World Anti-Doping Agency

Пекин, 11 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует подать апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой. 

Как сообщила пресс-служба WADA, поводом для подачи апелляции является неправильная трактовка Всемирного антидопингового кодекса.

Международное агентство тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) оспорил в CAS решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения фигуристки от ОИ-2022. На данный момент Валиева приступила к тренировкам и продолжает готовиться к выступлениям.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / WADA подаст апелляцию в CAS об отмене временного отстранения Валиевой
WADA ои-2022 Камила Валиева
Комментировать