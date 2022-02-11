WADA подаст апелляцию в CAS об отмене временного отстранения Валиевой

Пекин, 11 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует подать апелляцию в CAS на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщила пресс-служба WADA, поводом для подачи апелляции является неправильная трактовка Всемирного антидопингового кодекса.

Международное агентство тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба российской фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на запрещенное вещество — триметазидин. Международный олимпийский комитет (МОК) оспорил в CAS решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения фигуристки от ОИ-2022. На данный момент Валиева приступила к тренировкам и продолжает готовиться к выступлениям.