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Пушилин заявил о возможной поддержке России в случае агрессии со стороны Киева в Донбассе

Армия
Пушилин заявил о возможной поддержке России в случае агрессии со стороны Киева в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 11 февраля. Россия может оказать жителям Донбасса помощь, если украинская армия развернет полномасштабное наступление, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, исключать такого сценария нельзя, хотя подобные решения будет принимать только Москва.

«Мы рассматриваем один из вариантов: Украина переходит в наступление и использует все оружие, все оружие, которое завозилось... Первое, наши военнослужащие, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наших граждан. Хватит сил или нет – непонятно. Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, что Россия может предпринять такие шаги, но если такие решения будут, то будут приняты Россией, я такого не исключаю», — сказал политик.

Ранее он заявлял, что ситуация в Донбассе накалена до предела. На этом фоне в Донецкую Народную Республику готовы прибыть добровольцы.

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