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Из Киева в срочном порядке начали эвакуировать секретные документы на Западную Украину
Политика
Из Киева в срочном порядке начали эвакуировать секретные документы на Западную Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Генеральная прокуратура Украины начала эвакуацию секретных материалов ведомства на территорию западных регионов страны. Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

Украинская разведка начала вывозить секретные файлы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве, сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на киевских чиновников. По их данным, документы перевозят в безопасные места на западе страны. Издание отмечает, что это может быть одним из внешних признаков подготовки к эскалации на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник подтвердил, что киевские власти начали вывозить все документы, представляющие государственную тайну. По его словам, ранее секретные материалы уже были вывезены из Киевской, Одесской и Николаевской областей.

И вот уже украинский журналист Владимир Бойко заявил, что генеральная прокуратура страны, главный штаб которой находится в Киеве, начала также вывозить все свои засекреченные документы во Львов. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии. На них видно, что в коридоре здания стоят белые мешки, в которых находятся личные дела сотрудников и архивные документы.

Из Киева в срочном порядке начали эвакуировать секретные документы на Западную Украину
facebook.com / Генпрокуратура Украины

«Началась эвакуация Офиса генерального прокурора Украины. Во Львов уже уехали общий архив, личные дела сотрудников и документация управления обеспечения охраны государственной тайны. Раньше мусор из Львова возили по всей стране, а сейчас — наоборот», — написал Бойко в своем Telegram-канале.

После публикации фотографий, начальник Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук попытался опровергнуть информацию перевозке из учреждения в Киеве документов во Львов. По его словам, украинский журналист все неправильно понял, поскольку на фото запечатлена работа по упорядочению архивных документов.

«В офисе генпрокурора в настоящее время проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников, и мест их хранения. Это не связано с эвакуацией документов в другие места», — заявил он.

Публицист, экс-начальник пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» Руслан Мармазов рассказал, зачем в Донбасс под прикрытием украинской армии высадился целый десант западных журналистов.

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