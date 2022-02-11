Песков отказался отвечать на предположения экспертов о решениях Путина

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать версии некоторых специалистов о причинах проводимого президентом России Владимиром Путиным курса.

Некоторые эксперты считают, что глава государства якобы переносит реализацию части внутриполитических решений из-за своей концентрации на внешней политике. Пресс-секретарь президента в беседе с журналистами отказался отвечать на эти предположения.

«Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля привел детали поездки Владимира Путина в Турцию. Он пояснил, что пока точных сроков нет, но они согласовываются по дипломатическим каналам.