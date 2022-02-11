Дочь Евгении Брик опубликовала последнее фото с мамой

Москва, 11 февраля. Дочь актрисы Евгении Брик Зоя публиковала последнюю фотографию с мамой в сентябре прошлого года.

Снимок Зои с умершей 10 февраля актрисой был последним в микроблоге 12-летней наследницы. На протяжении полугода девочка больше не показывала кадры с родительницей.

Фото с матерью Зоя разместила по случаю ее дня рождения. Девочка написала трогательное поздравление и призналась, что очень любит маму.

«Дорогая мама, с днем рождения! Я желаю счастья и здоровья! Чтобы у тебя был добрый, невероятный год. И все твои желания исполнялись! И ты добивалась своих целей! Мы очень любим тебя», — подписала дочь Брик серию фотографий со своей мамой.

instagram.com / @todorovskyzoya

Актриса скончалась в возрасте 40. Журналисты выяснили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. О недуге знали только ее близкие.