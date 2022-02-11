В Кремле не располагают информацией об уходе Евстифеева с поста главы республики Марий Эл

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном уходе Александра Евстифеева с поста главы республики Марий Эл.

Ранее источники РБК сообщили, что Евстифеев планирует уйти в отставку. Как отметил Песков, в Кремле не располагают информацией об уходе чиновника.

«Вы знаете, что эксперты очень часто обсуждают то, что мало имеет отношения к реальности, но и иногда они обсуждают и реальные проблемы», — пояснил он представителям СМИ.

Как пишет РИА Новости, в пресс-службе главы республики заявили, что Евстифеев продолжает работать, несмотря на сообщения журналистов об отставке.

Ранее Песков заявил журналистам, что слухи о требовании Кремля сменить лидера Коммунистической партии РФ (КПРФ) Геннадия Зюганова абсурдны.