Пользователи Сети создали огромное количество мемов про Лиз Трасс после ее визита в Москву

Москва, 11 февраля. Пользователи социальных сетей начали создавать шутливые мемы про главу МИД Великобритании Лиз Трасс после ее переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых она оконфузилась.

Огромное количество шуток посвящено тому, что британский дипломат усомнилась в суверенитете России над Ростовом и Воронежем. Плюс ко всему пользователи высмеяли ее заявление о том, что Украина якобы пережила вторжения «от монголов до татар».

Стоит отметить, что Сергей Лавров охарактеризовал переговоры с Лиз Трасс как разговор «немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Сенатор Алексей Пушков ранее высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова. По его словам, представитель Соединенного Королевства в действительности не знакома с географией.