Поклонники и коллеги Евгении Брик скорбят из-за скоропостижной смерти актрисы

Москва, 11 февраля. Актриса Евгения Брик скончалась в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Деятели театра и кино высказывают соболезнования по утрате коллеги.

Коллеги и поклонники звезды фильма «Географ глобус пропил» не могут поверить в случившееся. Многие признаются, чтобы были шокированы сообщению о смерти актрисы.

Актер Максим Виторган сообщил, что его потрясла новость о кончине Брик. Бывший супруг телеведущей Ксении Собчак признался, что не может ничего сказать.

«Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным», — написал Виторган в своем Instagram-аккаунте.

instagram.com / @mvitorgan

На пост режиссера отреагировали актрисы Марина Зудина и Олеся Судзиловская. Коллеги скорбят из-за скоропостижной смерти Брик. Артистка долгое время страдала от онкологического заболевания. О недуге знали только ее близкие.