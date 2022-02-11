Россияне столкнулись с блокировкой операций по кошелькам WebMoney

Москва, 11 февраля. Операции по российским кошелькам WebMoney стали недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у «Консервативного коммерческого банка». ККБ является расчетным банком системы переводов WebMoney.

В связи с этим с 11 февраля 2022 года всеми операциями c P и R-кошельками больше нельзя воспользоваться. Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. Подробности будут озвучены позже, говорится в сообщении компании.

«Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — отметили в WebMoney.

Банк России счел, что ККБ на деле не занимался «традиционной банковской деятельностью», предоставляя услуги по электронной коммерции и не изучая непрозрачные источники денежных средств клиентов совместно с экономическим смыслом их операций.