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Спортивный юрист Анцелиович объяснила, почему Валиеву временно отстраняли от ОИ

Олимпийские игры 2022
Спортивный юрист Анцелиович объяснила, почему Валиеву временно отстраняли от ОИ
ru.wikipedia.org  /  Luu / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 февраля. Руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

Анцелиович сообщила, что обнаруженная в организме Валиевой субстанция не относится к особой. По словам юриста, изначально российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) приняла правильное решение в отношении Валиевой.

«Потом фигуристка подала на отмену отстранения, видимо, с мотивировкой, что препарат был в загрязненном продукте. РУСАДА отменило отстранение. В ITA заявили, что будут обжаловать это дело в CAS от имени МОК... Единственный шанс отстоять Валиеву в том, что речь идет о загрязненном продукте. Что остатки триметазидина попали в организм вместе с продуктом», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Также Анцелиович считает, что 15-летнюю Валиеву не смогут признать виновной. Однако американская сторона может попытаться «наказать» персонал спортсменки.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Спортивный юрист Анцелиович объяснила, почему Валиеву временно отстраняли от ОИ
допинг валиева анцелиович
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