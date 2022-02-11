Цыганок: война на Украине позволит Джонсону остаться в кресле премьер-министра Британии

Москва, 11 февраля. Вооруженный конфликт на территории Украины представляет большой интерес для властей Великобритании, уверен заместитель начальника информационного агентства «Оружие России» Анатолий Цыганок.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре скандала после того, как в Сеть попали фотографии с вечеринки на Даунинг-стрит, организованной главой британского правительства в разгар ограничений из-за распространения COVID-19. Оппозиционные силы и некоторые представители Консервативной партии отреагировали на это призывами к отставке Джонсона.

Нависшая над британским премьером угроза импичмента является причиной заинтересованности Лондона в эскалации конфликта на Украине, отметил Цыганок в беседе с редакцией ИА Красная Весна.

«Я думаю, что война выгодна Великобритании. Мотивация такая. Он (Борис Джонсон. — Прим. ред.) хочет остаться премьер-министром Великобритании — это единственное», — объяснил эксперт.

Новый виток вооруженного противостояния на украинской территории может позволить Джонсону остаться в кресле премьер-министра Великобритании, резюмировал аналитик.

Ранее политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал, зачем Вашингтон и Лондон на самом деле раздувают тему украинского кризиса.