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Политолог Межевич усомнился в логичности отзыва граждан США с Украины

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:11
Политика
Политолог Межевич усомнился в логичности отзыва граждан США с Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 февраля. Российский политолог Николай Межевич заявил об отсутствии логики в призыве граждан США уехать с территории Украины.

Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот», гостем которой стал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич. Ведущий поинтересовался у эксперта, не напоминает ли ситуация с эвакуацией второй Афганистан. По словам политолога, в спешке покидая Украину, американцы могут забыть что-то важное, что станет для небогатого украинского народа своего рода трофеями.

Эксперт в шутку раскусил хитрый трюк президента США Джо Байдена с эвакуацией американцев с Украины. Так, он выразил уверенность, что в спешке покидая Украину, американцы могут забыть что-то важное, что станет для небогатого украинского народа своего рода трофеями. Но подарков будет меньше, чем в Афганистане, так как там и паники, и вооружения было намного больше.

Политолог Межевич усомнился в логичности отзыва граждан США с Украины
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам Межевича, логику непрофессионалов понять невозможно.

«Байден с одной стороны профессионал, но он живет в той логике, которая в реальной жизни уже давно не используется, или используется с огромными поправками, что мы видим хотя бы по визиту британского министра иностранных дел», — сказал Межевич.

Политолог призвал посмотреть на это с точки зрения бизнеса. По его словам, в таких условиях американцы не будут работать на Украине.

«Простите, так дела не делаются», — заключил политолог.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что не существует сценариев, при которых бы предполагалась отправка американских войск на украинскую территорию для эвакуации граждан Соединенных Штатов.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич усомнился в логичности отзыва граждан США с Украины
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