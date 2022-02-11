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Байден выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 13:13
Весь мир
Байден выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур
pixabay.com  /  Free-Photos

Вашингтон, 11 февраля. Президент США Джо Байден рассказал, что выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур. Об этом сообщает телеканал CNN.

Байден во время последней встречи с однопартийцами дал понять, что он приближается к собеседованию с потенциальными кандидатами на должность нового Верховного судьи. Встречи и интервью состоятся уже на следующей неделе. Речь идет о возможных кандидатах на пост судьи Стивена Брейера, который ранее заявил, что уходит в отставку.

«Я взял четырех человек и погрузился в их изучение. Мы провели тщательную проверку их биографии, чтобы выяснить, есть ли что-то, что может поставить под сомнение их квалификацию», — сказал Байден.

В Белом доме также подтвердили информацию, что президент находится в активной фазе отбора претендентов, который должен завершиться в конце февраля. Глава государства ранее заявил, что планирует выдвинуть кандидатуру чернокожей женщины, что станет историческим событием.

По данным СМИ, среди кандидатов фигурируют несколько имен: судья округа Колумбия Кетанджи Браун Джексон, судья Верховного суда Калифорнии Леондра Крюгер и судья окружного суда Южной Каролины Дж.Мишель Чайлдс.

Кто такой Стивен Брейер ?

Стивен Брейер был назначен судьей в 1994 году 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. На протяжении своей карьеры он отличался либеральными взглядами. Брейер отстаивал закон о доступном медицинском обслуживании и праве женщин на аборт.

В конце января американские СМИ сообщили, что отставка Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США.

Байден выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур
Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

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