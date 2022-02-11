Байден выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур

Вашингтон, 11 февраля. Президент США Джо Байден рассказал, что выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур. Об этом сообщает телеканал CNN.

President Biden said he's done a "deep dive" on four potential candidates to succeed Justice Stephen Breyer on the US Supreme Court, but he declined to name any of the prospective nominees. https://t.co/ZTU98R7fKe — CNN International (@cnni) February 11, 2022

Байден во время последней встречи с однопартийцами дал понять, что он приближается к собеседованию с потенциальными кандидатами на должность нового Верховного судьи. Встречи и интервью состоятся уже на следующей неделе. Речь идет о возможных кандидатах на пост судьи Стивена Брейера, который ранее заявил, что уходит в отставку.

«Я взял четырех человек и погрузился в их изучение. Мы провели тщательную проверку их биографии, чтобы выяснить, есть ли что-то, что может поставить под сомнение их квалификацию», — сказал Байден.

В Белом доме также подтвердили информацию, что президент находится в активной фазе отбора претендентов, который должен завершиться в конце февраля. Глава государства ранее заявил, что планирует выдвинуть кандидатуру чернокожей женщины, что станет историческим событием.

По данным СМИ, среди кандидатов фигурируют несколько имен: судья округа Колумбия Кетанджи Браун Джексон, судья Верховного суда Калифорнии Леондра Крюгер и судья окружного суда Южной Каролины Дж.Мишель Чайлдс.

Кто такой Стивен Брейер ?

Стивен Брейер был назначен судьей в 1994 году 42-м президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном. На протяжении своей карьеры он отличался либеральными взглядами. Брейер отстаивал закон о доступном медицинском обслуживании и праве женщин на аборт.

В конце января американские СМИ сообщили, что отставка Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США.