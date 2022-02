Байден выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур

Вашингтон, 11 февраля. Президент США Джо Байден рассказал, что выбирает нового судью Верховного суда из четырех кандидатур. Об этом сообщает телеканал CNN.

President Biden said he's done a "deep dive" on four potential candidates to succeed Justice Stephen Breyer on the US Supreme Court, but he declined to name any of the prospective nominees. https://t.co/ZTU98R7fKe