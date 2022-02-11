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Баранец назвал Байдена «сутенером всех антироссийских санкций»
Политика
Баранец назвал Байдена «сутенером всех антироссийских санкций»
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом Канале

Москва, 11 февраля. В эфире шоу «60 минут» советский и российский военный публицист, писатель, заслуженный журналист Российской Федерации, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, отвечая на выпады со стороны США, заявил, что президент Джо Байден виновен во всех заявлениях, которые сыпятся сейчас из Западных рупоров в сторону России.  

«Байден — сутенер всех антироссийских санкций», — заявил он. 

Суть в том, что в заявлениях Запада очень много оговорок. Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявила, что Лондон никогда не признает принадлежность Ростова-на-Дону и Воронежа к России.

В социальных сетях уже отреагировали на это и иронично спросили, можно ли уже бомбить Воронеж, если он не российский. 

Ведущий при этом заметил, что российская власть даст вразумительные ответы на подобные вбросы.

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политика баранец 60 минут
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