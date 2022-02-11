Глава ДНР Пушилин: напряженность на линии разграничения в Донбассе достигла предела

Донецк, 11 февраля. Эскалация напряженности на линии разграничения в Донбассе вышла на беспрецедентный уровень, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, киевское командование вынашивает план силового захвата Донбасса. Как следствие, накал обстановки в регионе достиг предела.

Ранее о ситуации на линии разграничения высказался официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что ВСУ перебросили в регион дивизион С-300 и иностранных наемников.