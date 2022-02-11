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Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине

Политика
Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
wikipedia.org  /  JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Истерия, которую США разжигают вокруг Украины, — это попытка испугать Европу и заставить отказаться от «Северного потока — 2». Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Способ «подсадить» Европу

Публикация ничем не подтвержденных слухов о «вторжении» РФ на Украину в западных СМИ — способ «подсадить» Европу на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом пишет Der Spiegel.

Автор статьи Инес Цеттль обратила внимание, что на фоне антироссийской истерии в медиа американская отрасль ископаемых энергоносителей «пребывает в отличном настроении», потому что ей удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов, а вбросы о «скорой войне» Москвы и Киева помогают отпугнуть страны Европейского союза от запуска «Северного потока — 2».

«Америка — главный энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США превратились в самого большого экспортера СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация [Дональда] Трампа в тот период высокопарно называла «молекулами американской свободы», — написала Инес Цеттль.

Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
ФБА «Экономика сегодня» /

Она добавила, что требование предыдущего президента США освободиться от русского «энергетического плена» шокировало Германию.

Война «Северного потока — 2»

Владимир Соловейчик назвал правдоподобной версию Цеттль. Экспорт природного газа из России по трубопроводам обходится немецким промышленникам и домохозяйствам дешевле, чем закупки СПГ в США. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» сделал бы эту разницу еще более существенной — в пользу импорта газа в ФРГ из РФ.

«Вот американские корпорации, делающие свои прибыли на поставках СПГ и, замечу, тесно связанные с правящими ныне в США демократами, и «заказывают политическую музыку» антироссийского толка в администрации Джо Байдена и Камаллы Харрис. Если республиканцы Дональда Трампа тесно связаны с нефтедобывающими компаниями, особенно работающими в штате Техас и на шельфе Мексиканского залива, то «экологичные» демократы делают ставку на более дорогой СПГ. Эта линия лауреата Нобелевской премии и самого влиятельного на данный момент лидера-идеолога Демократической партии США Альберта Гора целиком и полностью разделяется нынешними хозяевами Белого дома», — пояснил Владимир Соловейчик.

Он заметил, что сбыт на внутренних рынках США и Канады СПГ затруднен из-за его дороговизны в сравнении с нефтью и сопутствующим ее добыче газом, поэтому хозяева корпораций думают об экспорте СПГ. Тут-то они и включают свои лоббистские рычаги во власти, используя свое влияние через Гора на верхушку Демократической партии США.

«А то, что в качестве предлога избрана мифическая «российская агрессия» против Украины, — объяснимо. Не скажут же господа капиталисты американскому общественному мнению, что вся организованная с их подачи властями США война против «Северного потока — 2» делается ради их сверхприбылей. Очевидно, что напрямую в этом признаться они не могут и не хотят. Вот и изобретается помощь киевскому режиму как предлог», — добавил Владимир Соловейчик.

Война против «СП-2»: зачем продавцы СПГ в США разжигают военную истерию на Украине
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он считает, что публикация в Der Spiegel, весьма читаемом в ФРГ и влиятельном не только в Германии издании, попутно разоблачает и мифы немецкой партии «Зеленых», действующих в этом вопросе, как и во многих иных, в унисон с американскими демократами. Целеполагание у них — одно, враги тоже — общие. В первую очередь — Россия, ее граждане. Да и глобальные спонсоры, скорее всего, одни и те же, уверен политолог.

«На фоне коррупционного скандала с расследованием незаконных выплат лидерам «Зеленых», в том числе действующим вице-канцлеру ФРГ, министру экономики ФРГ и министру иностранных дел ФРГ, публикация журнала Der Spiegel вносит дополнительную ясность в то, что из себя представляют «Зеленые» и в чьих интересах они действуют. Это очень полезно не только для интересов нашей страны, но и для большинства граждан Германии», — заключил Владимир Соловейчик.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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