Калужский губернатор уличил мигранта в покупке поддельного сертификата о знании русского

Калуга, 11 февраля. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поймал на обмане мигранта, который купил поддельный сертификат о знании русского языка.

Глава региона накануне посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Там он поговорил с иностранцем, который не понял ни слова. Соответствующее видео глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Где взяли сертификат? Сколько заплатили за сертификат? Пять тысяч?» — спросил Шапша, получив утвердительный ответ.

По словам губернатора, мужчина вообще не понимал, что у него спрашивают. Теперь все документы от мигрантов будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки, заключил глава региона.

Калужская область выходит из программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Такое решение позволит сократить поток мигрантов в регион.