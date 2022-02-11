Египет приветствовал избрание Фатхи Башаги главой правительства Ливии

Каир, 11 февраля. Власти Египта заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Ливии и надеются на внутринациональное урегулирование кризиса в североафриканском государстве, «без постороннего вмешательства или диктата».

Незадолго до этого Палата представителей на очередном заседании в Тобруке единогласно избрала Фатхи Башагу главой нового временного правительства.

«Каир ценит роль ливийских институтов и выполнение ими своих обязанностей. Это касается и мер, предпринятых в ходе сегодняшней сессии парламента в консультации с Высшим государственным советом (ВГС) и в соответствии с Схиратским соглашением», — сообщил пресс-секретарь египетского МИД Ахмед Хафез в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Он добавил, что Палата представителей является избираемым законодательным органом соседнего государства, выражающим мнение всего народа. Поэтому парламенту поручено принимать законы, придавать легитимность исполнительной власти и осуществлять над ней свои надзорные функции.

«Египет продолжает общаться со всеми ливийскими сторонами с целью сблизить их взгляды, обеспечить сохранение безопасности и стабильности страны, удовлетворить чаяния населения, поддержать всесторонние усилия по национальному примирению и объединению институтов. Каир не прекращает усилия в рамках совместного председательства в Ливийской экономической рабочей группе таким образом, чтобы обеспечить интересы ливийского народа в сохранении его богатства и возможностей», —говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Египет также продолжает поддерживать работу Совместного военного комитета (СВК) в формате «5+5», направленную на реализацию итогов Парижского саммита, Берлинского процесса и резолюций Совета Безопасности относительно вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии. Он выразил уверенность Египта в способности нового правительства достичь этих целей таким образом, чтобы сохранить единство и суверенитет государства над его территорией и обеспечить всестороннюю безопасность, а также подготовить благоприятную атмосферу для проведения общенародных выборов.

Примечательно, что назначение Фатхи Башаги приветствовали вооруженные силы североафриканского государства. Об этом говорится в видеообращении официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари.