Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 14:05
14:02
Происшествия
Жертвами взрыва в мечети на северо-западе Афганистана стали восемь человек
14:02
Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
14:01
Общество
Активисты в прямом эфире спасали застрявшего на дереве кота в Горбунках
14:00
Политика
Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии
14:00
Весь мир
Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков
13:57
Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
13:56
Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
13:53
Происшествия
Жительница Кургана стала фигуранткой дела из-за купленного за 20 тыс. рублей QR-кода
13:52
Общество
Мать и дитя пострадали при сходе льда с крыши дома на Петроградской стороне
13:48
Политика
Профессор Межевич указал на выгоду Украины от провала переговоров «нормандской четверки»
Все новости

Кремль назвал недоразумением инцидент с допинг-пробой Валиевой

Спорт
Кремль назвал недоразумением инцидент с допинг-пробой Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о поддержке фигуристке Камилы Валиевой со стороны Кремля.

Песков заявил, что в Кремле призывают дождаться завершения всех официальных разбирательств, связанных с инцидентом о сомнительном допинг-тесте российской спортсменки. Он отметил, что спортивные чиновники делают свою работу.

«Сейчас мы убеждены, что речь идёт о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой», — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что сейчас рано комментировать ситуацию, поэтому нужно ждать завершения расследования.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Кремль назвал недоразумением инцидент с допинг-пробой Валиевой
песков кремль валиева
Комментировать