Кремль назвал недоразумением инцидент с допинг-пробой Валиевой

Москва, 11 февраля. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о поддержке фигуристке Камилы Валиевой со стороны Кремля.

Песков заявил, что в Кремле призывают дождаться завершения всех официальных разбирательств, связанных с инцидентом о сомнительном допинг-тесте российской спортсменки. Он отметил, что спортивные чиновники делают свою работу.

«Сейчас мы убеждены, что речь идёт о каком-то недоразумении. У наших спортивных чиновников есть вопросы о сроках тестирования проб Валиевой», — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что сейчас рано комментировать ситуацию, поэтому нужно ждать завершения расследования.