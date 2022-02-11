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Экологическая повестка: почему «зеленые» инвестиции набирают в России оборот
Экономика
Экологическая повестка: почему «зеленые» инвестиции набирают в России оборот
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

На фоне глобальной экологической повестки в Россию приходит тренд на «зеленые» инвестиции. Об этом в беседе с ФАН рассказал генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев.

В России первый выпуск «зеленых» ипотечных облигаций планирует осуществить компания «Дом.РФ». Концепция предполагает наличие ряда критериев, по которым дома могут быть признаны «зелеными».

Как объяснил специалист, «зеленые» инвестиции в настоящее время — это один из самых популярных и востребованных инструментов привлечения средств в экологические проекты. В ближайшие годы таким образом Россия планирует привлечь до 600 млрд рублей инвестиций, в том числе 400 млрд рублей — при помощи «зеленых» облигаций.

Экологическая повестка: почему «зеленые» инвестиции набирают в России оборот
Из личного архива Сергея Голубева /

«Такие инструменты — это часть политики устойчивого развития, которая активно разворачивается в западных странах, а сейчас и в нашей стране. Речь идет о том, что банковские организации, инвестиционные фонды стимулируют бизнес разрабатывать стратегии, которые учитывают вопросы экологии, социальную направленность и улучшение корпоративного управления. Это глобальный тренд, которым также следует наша страна», — уверен эксперт.

Постепенно объем и перечень «зеленых» инвестиций будет расширяться, подчеркнул Голубев. А экологические проекты будут становиться все более популярными и востребованными. Например, при строительстве недвижимости предполагается активное внедрение и использование энергосберегающих технологий, установка автономных систем, использование экологичных материалов.

Сбербанк планирует снизить ставки по кредитам клиентам с высокими показателями в области ESG и ждет регуляторных послаблений в финансировании экологических и социальных проектов от Банка России.

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экология инвестиции зеленые облигации
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