Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 14:05
14:02
Происшествия
Жертвами взрыва в мечети на северо-западе Афганистана стали восемь человек
14:02
Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
14:01
Общество
Активисты в прямом эфире спасали застрявшего на дереве кота в Горбунках
14:00
Политика
Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии
14:00
Весь мир
Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков
13:57
Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
13:56
Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
13:53
Происшествия
Жительница Кургана стала фигуранткой дела из-за купленного за 20 тыс. рублей QR-кода
13:52
Общество
Мать и дитя пострадали при сходе льда с крыши дома на Петроградской стороне
13:48
Политика
Профессор Межевич указал на выгоду Украины от провала переговоров «нормандской четверки»
Все новости

Пушилин: Киев может использовать западное оружие для терактов против Европы

Армия
Пушилин: Киев может использовать западное оружие для терактов против Европы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 11 февраля. Военная помощь Киеву может обернуться против европейский стран, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он не исключил, что Киев способен использовать западное вооружение для совершения терактов, в том числе против Европы.

Накануне очередной самолет с военным грузом из США прибыл на Украину. На его борту было 80 тонн боеприпасов. Всего с начала года американская сторона передала Украине более 650 тонн вооружения. Поставки осуществляются в рамках одобренной американскими законодателями помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Пушилин: Киев может использовать западное оружие для терактов против Европы
украина пушилин днр европа
Комментировать