Донецк, 11 февраля. Военная помощь Киеву может обернуться против европейский стран, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он не исключил, что Киев способен использовать западное вооружение для совершения терактов, в том числе против Европы.

Накануне очередной самолет с военным грузом из США прибыл на Украину. На его борту было 80 тонн боеприпасов. Всего с начала года американская сторона передала Украине более 650 тонн вооружения. Поставки осуществляются в рамках одобренной американскими законодателями помощи на сумму 200 миллионов долларов.