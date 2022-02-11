Экс-премьер Украины Кинах: экономика страны стала похожей на колониальную

Киев, 11 февраля. Украинская экономика оказалась похожей на ту, что была в колониях, входивших в состав Британской империи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в разговоре с каналом Ukrlife.TV.

По его словам, подобная ситуация в современных реалиях является синонимом бедности, которая ведет государство к демографическому кризису.

«Сегодня Украина стоит перед огромным риском с точки зрения своей субъектности в контексте того, чтобы ни в коем случае не превратиться уже окончательно в сырьевой придаток или экспортера дешевой рабочей силы для развитых стран», — добавил Кинах.

Руководство «Нафтогаза Украины» допустило грубую ошибку, не закупив голубое топливо для отопительного сезона. Такое заявление озвучил бывший глава компании Андрей Коболев.