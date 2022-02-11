Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 14:05
14:02
Происшествия
Жертвами взрыва в мечети на северо-западе Афганистана стали восемь человек
14:02
Общество
Медведев заявил, что медосвидетельствование мигрантов должно стать обязательным в России
14:01
Общество
Активисты в прямом эфире спасали застрявшего на дереве кота в Горбунках
14:00
Политика
Профессор Евстафьев призвал требовать от США срочного ядерного разоружения Британии
14:00
Весь мир
Фонд защиты национальных ценностей уличил западные СМИ в распространении лжи и фейков
13:57
Наука
Профессор Виттунг-Стафсхеде опровергла мифы о женщинах в науке
13:56
Общество
Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями о коллеге Евгении Брик
13:53
Происшествия
Жительница Кургана стала фигуранткой дела из-за купленного за 20 тыс. рублей QR-кода
13:52
Общество
Мать и дитя пострадали при сходе льда с крыши дома на Петроградской стороне
13:48
Политика
Профессор Межевич указал на выгоду Украины от провала переговоров «нормандской четверки»
Все новости

Экс-премьер Украины Кинах: экономика страны стала похожей на колониальную

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 12:46
Экономика
Экс-премьер Украины Кинах: экономика страны стала похожей на колониальную
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 11 февраля. Украинская экономика оказалась похожей на ту, что была в колониях, входивших в состав Британской империи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах в разговоре с каналом Ukrlife.TV.

По его словам, подобная ситуация в современных реалиях является синонимом бедности, которая ведет государство к демографическому кризису.

«Сегодня Украина стоит перед огромным риском с точки зрения своей субъектности в контексте того, чтобы ни в коем случае не превратиться уже окончательно в сырьевой придаток или экспортера дешевой рабочей силы для развитых стран», — добавил Кинах.

Руководство «Нафтогаза Украины» допустило грубую ошибку, не закупив голубое топливо для отопительного сезона. Такое заявление озвучил бывший глава компании Андрей Коболев.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экс-премьер Украины Кинах: экономика страны стала похожей на колониальную
украина кинах экономика украины
Комментировать