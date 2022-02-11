Террорист-смертник подорвался у микроавтобуса с делегатами парламентских выборов в Сомали

Могадишо, 11 февраля. Сомалийская служба скорой помощи сообщила, что террорист-смертник подорвался у микроавтобуса с делегатами парламентских выборов. Погибли шесть человек, а пострадали — 13.

Взрыв прогремел, когда автобус проезжал оживленный перекресток на дороге, ведущей к столичному офису президента. Движение «Аш-Шабаб», связанное с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, взяло на себя ответственность за случившееся.

Директор службы скорой помощи уточнил, что парамедики забрали шесть тел с места подрыва. Жертв не сразу опознали. Один из парламентских делегатов добавил, что никто из пассажиров не пострадал.

«Мы были в автобусе и когда проезжали перекресток, я увидел, что кто-то бежит к нам. Полицейские достали пистолеты и кричали, чтобы он остановился. Затем услышали два выстрела и взрыв. Мы уже проехали перекресток, но я знал, что были жертвы среди гражданского населения», — сказал он.

Движение «Аш-Шабаб» заявило, что террорист-смертник «целился на конвой правительства-отступника, где находились делегаты, которые выбирали депутатов нижней Народной палаты». Национальная безопасность расследует обстоятельства нападения.

BREAKING: Initial reports say suspected #Alshabaab bomber targets a bus carrying #Somaliland electoral delegates near somalia's presidential palace. #Mogadishu pic.twitter.com/J7cMQr6i38 — Mogadishu Breaking (@Mogadishu_News) February 10, 2022

Парламентские выборы так и не завершились в Сомали, поскольку процесс неоднократно откладывали, в том числе из-за политической вражды на высших уровнях власти. Хотя изначально планировалось, что законодателей изберут к 24 декабря 2021 года, потом приведут к присяге и приступят к президентскому плебисциту.

Позже Национальная консультативная конференция постановила не только возобновить приостановленные выборы, но и завершить голосование в течение 40 дней начиная с 15 января по 25 февраля. В соответствии с непрямым избирательным процессом в Сомали, пять регионов одобрили 54 сенатора и приступили к избранию 275 депутатов в Народную палату.

Ранее освещение парламентских и президентских выборов стало причиной нападений на журналистов, особенно после того, как СМИ раскритиковали механизмы проведения голосования.

1 Организация запрещена на территории РФ.