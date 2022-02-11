Глава минобороны Британии Уоллес прибыл в Москву на переговоры с Сергеем Шойгу

Москва, 11 февраля. Министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

В сообщении посольства России говорится, что во время визита в российскую столицу британский министр также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Западные СМИ накануне писали, что Уоллес будет обсуждать с Шойгу украинский вопрос, а также безопасность в Европе.

Ранее телеканал RT сообщал, что глава британского МИД Лиз Трасс пригласила российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ближайшие месяцы посетить Лондон. Внешнеполитическое ведомство РФ недавно заявило, что Британия хочет получить возможность вводить ограничения против любых компаний, которые связаны с Россией.