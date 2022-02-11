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Песков призвал с пониманием отнестись к путанице в географии у политиков Запада

Политика
Песков призвал с пониманием отнестись к путанице в географии у политиков Запада
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 февраля. Западные политики путаются в российской и украинской географии, к этому нужно отнестись с пониманием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нужно до последнего надеяться, что подобные высказывания являются всего лишь оговорками.

«То, что действительно ведущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер — это очевидно», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что подобные оплошности и неточности ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны Запада. Песков выразил надежду на дипломатов в этом вопросе.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не признает суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, перепутав их с Донбассом.

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россия песков оговорка
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