Песков заявил о нежелании Киева выполнять обязательства по Минским соглашениям

Москва, 11 февраля. Украинская власть делает все, чтобы не выполнять обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для урегулирования ситуации в Донбассе следует обеспечить реализацию достигнутых ранее минских договоренностей.

«На самом деле, задачу не нужно усложнять. Задача — это обеспечить реализацию минского Комплекса мер, абсолютно четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон», — сказал Песков на брифинге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что требование Соединенных Штатов пересмотреть минские договоренности чревато обострением ситуации в Донбассе. По ее словам, страны Запада должны перестать поставлять вооружение Украине.