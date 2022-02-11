Mali Actu: французским СМИ грозят судебные иски за дезинформацию о российских инструкторах

Бамако, 11 февраля. Президент России Владимир Путин никогда не подтверждал присутствие сотрудников «ЧВК Вагнера» в Мали, однако западные СМИ продолжают ведение дезинформационной кампании на эту тему. Об этом сообщает Mali Actu.

«На пресс-конференции по итогам переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона у французских журналистов была возможность спросить у российского лидера о российских инструкторах. Это могло прояснить ситуацию. Но видимо, западные издания не заинтересованы в освещении правдивой информации», — написано в материале.

Корреспонденты Mali Actu отметили, что власти Мали не делали заявлений, подтверждающих присутствие в стране «ЧВК Вагнера». Журналисты считают, что их коллеги из RFI в очередной раз доказали свою некомпетентность.

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Коллектив защиты военных (CDM) намерен подать на RFI и France 24 в суд за «клевету и посягательство на целостность Мали». Представители CDM напомнили, что власти республики не раз повторяли, что «в стране нет предполагаемых российских наемников».

«Макрон задал мне несколько вопросов о Мали, и мы подробно их обсудили. Правительство России не имеет ничего общего с частной компанией, которая работает в Мали. И, насколько я знаю, власти в Бамако также не делали заявлений о присутствии в республике таких компаний», — заявил Путин.

Президент отметил, что отечественные компании имеют коммерческие интересы в Мали и «договариваются с местным руководством». Однако российское государство никакого отношения к этому не имеет, подчеркнул Путин.