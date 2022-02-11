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Порядка 300 тысяч вызовов приняли и обработали за прошлую неделю операторы службы 112

Общество
Порядка 300 тысяч вызовов приняли и обработали за прошлую неделю операторы службы 112
 /  Ольга Костромина

Истра, 11 февраля. Более 88% всех вызовов экстренных оперативных служб поступают на номер 112. Только за прошедшую неделю операторы приняли и обработали около 300 тыс. вызовов.

Как информирует интернет-издание «Истра сегодня», большинство поступающих экстренных звонков адресовано скорой медицинской помощи – свыше 85%. Около 12% абонентов звонили в полицию и ГИБДД. В службу пожарной охраны, аварийную службу газовой сети и другие службы обратились 3%. Круглосуточно Подмосковье обслуживают до 900 операторов и диспетчеров. Общее число работников системы-112 Подмосковья насчитывает свыше 3,8 тысячи специалистов.

По единому номеру 112 можно звонить при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях. Обратиться в службу экстренной помощи можно с помощью звонка, СМС или мобильного приложения, с помощью Skype или воспользоваться ресурсами системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее ФАН сообщал что накануне пятой волны COVID-19 во Владимире проверили службу 122. По поручению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, проведение подобной проверки работы единой службы 122 ждут все регионы.

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