«Зрада» космических масштабов: публицист Альгис Микульскис о потерянной гордости Украины

Уже даже не смешно. Украинский спутник оптико-электронного наблюдения Земли «Сич-2-30», запущенный 13 января 2022 года с мыса Канаверал во Флориде ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, потерялся. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале пытается понять, почему это произошло, в контексте уверенности Незалежной в собственной значимости.

А шуму-то было! Как же… Первый спутник за 11 лет, да еще и с американского космодрома, да еще и при помощи творения самого Илона Маска... Украинские СМИ, захлебываясь от восторга, с гордостью вещали на весь мир об очередной величайшей «перемоге великої космічної держави», президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале писал:

«Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно».

Однако, когда дым над стартовой площадкой рассеялся, а торжественные речи утихли, стало понятно: что-то пошло не так. Потому что аппарат, созданный специалистами КБ «Южное» и предназначавшийся для получения цифровых изображений поверхности Земли, так и не был идентифицирован. В переводе с технического языка на русский — просто не вышел на связь. Летчик-космонавт Александр Лазуткин спустя две недели после запуска поделился с телеканалом РЕН ТВ своими предположениями о том, что могло произойти.

«Либо он неработоспособен, либо при выведении что-то произошло, и спутник перестал существовать. Может быть, какое-то чудо произойдет, и он через некоторое время подаст сигналы, и тогда что-то восстановится, но это очень маленькая вероятность», — заключил специалист.

О причинах случившегося много спорят — грешат то на сборщиков, которые, по одной из версий, неправильно «привинтили» к спутнику солнечные батареи, то на особенности способа его выведения на орбиту, то на организационные проблемы… Но лишь считанные из спорящих называют единственно верную, системную причину этого космического фиаско: общее положение дел в «самостійной» науке и промышленности.

О том, как украинцы уничтожали собственное судостроение, ФАН уже рассказывал. История же с неудачным проектом «Сич-2-30» показала, что и в космической отрасли дела обстоят ненамного лучше.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В качестве примера можно взять хотя бы скандал, разразившийся еще в 2017 году между вышеупомянутым КБ «Южное» и их главнейшим партнером — производственным объединением «Южмаш».

Читая о претензиях, которые выдвигали друг другу эти «научно-производственные флагманы», невозможно отделаться от ощущения, что наблюдаешь за стычкой на коммунальной кухне. Судите сами:

«Безудержное хвастовство КБ «Южное» собственными «достижениями» с одновременным стремлением всячески унизить репутацию не только «Южмаша», но и остальных партнеров по кооперации, очень огорчило. Позиционирование КБ «Южное» «кормильцем» всей кооперации не отражает действительности, так как это финансирование происходит в рамках выполнения контрактов, которые КБ «Южное» не имеет возможности выполнять самостоятельно», — возмущались тогда производственники.

Какие уж тут успехи в освоении космоса, если его главные освоители выясняют, кто из них главнее?

Но это было, можно сказать, давно. А что же сегодня? А сегодня — вот что: за десять месяцев до старта «Сич-2-30» КБ «Южное» посетили два депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» — Максим Бужанский и Дмитрий Кисилевский. Последний, по итогам этой инспекции, поделился впечатлениями о ней на своей странице в Facebook.

«Сотрудники, не вовлеченные в подготовку спутника и ряд небольших контрактов, находятся в режиме простоя. Таких около 50%. Причина — в приостановке экспортных заказов из-за пандемии. У КБ «Южный» доля экспорта превышает 90%. Т. е. почти все заказы, которые выполняет КБ, исходят от иностранных заказчиков. Госорганы, украинская армия и государственные компании заказывают у своего ракетно-космического КБ катастрофически мало. С моей точки зрения, это недальновидное, глупое и опасное положение вещей даже без пандемии», — посетовал депутат.

Знаете, а пандемия — очень удобная штука. Ей можно объяснить практически любую неудачу в космосе или на земле. Вот только есть одно но: с момента, когда о ней заговорили — а произошло это 11 марта 2020 года — и до сегодняшнего дня Россия совершила 44 запуска. Причем все они были безаварийными.

Правомерно ли сравнивать российский и украинский научно-технические потенциалы? Ну, как сказать… На момент обретения независимости Украина располагала 130 предприятиями ракетно-космической отрасли.

В 2015 году коллектив «Южмаша» обратился к властям страны с открытым письмом, в котором потребовал решить: нужна Украине ракетная техника или нет?

«Государство должно честно и публично сказать: нужны ли Украине ракеты — космические, боевые, двойного назначения — или нет. И сделать это осознанно и взвешенно. В случае позитивного решения — незамедлительно обеспечить «Южмаш» госзаказом на производство ракетной техники. В случае негативного — дать «добро» на ликвидацию производственных мощностей ракетостроения», — цитировало письмо издание «Лента.Ru».

А в 2022 году единственный созданный за десятилетие украинский спутник оказался практически потерянным.

Так, может быть, стоит наконец заняться космосом, а не провокациями в Донбассе и не планомерным уничтожением того советского наследия, которое еще не уничтожено? Впрочем, вопрос этот — риторический.

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