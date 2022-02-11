«Добился в серьезной конкуренции»: Бородавко о серебре Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом ФАН прокомментировал второе место российского лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Это очередная медаль Александра Большунова для нашей страны. Добился ее он в очень серьезной компании и в очень серьезной конкуренции, и в жесткой борьбе. И хоть проигрыш был достаточно большой, но он проиграл сильнейшему «классисту» на сегодняшний день, поэтому надо радоваться этой медали, и у нас только радостные эмоции», — отметил старший тренер сборной России по лыжным гонкам.

instagram.com / @san_sanych_bolshunov

Для Александра Большунова сегодняшняя серебряная медаль стала шестой по счету в его олимпийской копилке. Все, кто следил за трансляцией гонки, по лицу лыжника на финише понимали, что он немного расстроен уходу золота к финну. Но, по словам Юрия Бородавко Ийво Нисканен просто не оставил никому шансов на победу.

«Нисканен с первых минут лидировал и лишь наращивал свое преимущество. И ничего страшного, что у Большунова серебро. У него есть и золотая медаль. И есть хороший стимул работать дальше. Что касается Алексея Червоткина, то он продемонстрировал хорошую гонку и показал очень хороший финиш. И его пятое место — это отлично, ведь оно получено в такой достойной компании. Впереди еще гонки, и мы можем рассчитывать на все медали. Смотрите, болейте и переживайте», — подвел итог беседы Юрий Бородавко.

kremlin.ru / Администрация президента России

Накануне на Олимпиаде-2022 в Пекине прошла очередная гонка в соревнованиях лыжников. Мужчины вышли на старт дистанции на 15 километров. Сборную России представляли четыре спортсмена — не бежавший личный спринт, но выигравший уже тут золото Александр Большунов, а также Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Илья Семиков. В итоге золото у финского лыжника Иво Нисканена. Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.