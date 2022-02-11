Колонна САА попала в засаду террористов ИГ в сирийской провинции Хомс

Дамаск, 11 февраля. Колонна Сирийской Арабской Армии (САА) попала в окружение террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в провинции Хомс. По информации местных источников, в результате нападения боевиков погибли несколько военнослужащих.

Syria - Homs



Members of IS targeted a regime militia military convoy in the deserts of Homs, killing 3 regime militants including general Saed Khattar. pic.twitter.com/68pnG2SkAY — On the Ground News (@OGNreports) February 11, 2022

Инцидент произошел в Сирийской пустыне накануне вечером. Жертвами атаки, предположительно, стали как минимум трое военнослужащих САА, включая генерал-майора Саида аль-Хаттара.

#Syria



General Saad Hattar, an officer in the Syrian army, died when ISIS attacked a military convoy east of Homs. pic.twitter.com/Z462mNkLIA — Meirseas (@meirseas) February 10, 2022

В последнее время на территории Сирии наблюдается активизация боевиков ИГ. Так, в конце января террористы совершили нападение на тюрьму «Ас-Сынаа» в провинции Хасака. В учреждении, контролируемом курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС), содержатся несколько тысяч сторонников «Исламского государства» и их соратников.

Вечером 20 января на территорию тюрьмы прорвались два заминированных автомобиля, за взрывами последовала продолжительная перестрелка. Части заключенных удалось сбежать, а территория «Ас-Сынаа» оказалась под контролем террористов. Отрядам СДС удалось оперативно оцепить прилегающие к ней районы, после чего они объявили о начале операции по поимке беглых террористов и возвращении контроля над тюрьмой.

Fate of hundreds of minors held hostage by IS unclear, following a week of ferocious battles



https://t.co/nG3e6cNwWE — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 26, 2022

Столкновения на территории объекта и вокруг нее продолжались несколько дней, при этом курдские формирования с воздуха поддерживали ВВС США. В результате боев и авианалетов, которые пришлись и по жилым кварталам, десятки тысяч мирных граждан вынуждены были покинуть свои дома в зоне столкновений и перейти в подконтрольные Дамаску безопасные районы Хасаки.

???????? ⚡️???? The combat helicopters of the international coalition attacked the locations of the ISIS terrorists in the area of ​​the Gweran prison, Hasakah pic.twitter.com/meKWkPdu5c — The RAGE X (@theragex) January 22, 2022

Спустя неделю командование СДС заявило о возвращении «Ас-Сынаа» под свой контроль, однако источники заявляли о продолжающихся в районе тюрьмы боях.

1 Организация запрещена на территории РФ.