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Колонна САА попала в засаду террористов ИГ в сирийской провинции Хомс

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 12:39
Весь мир
Колонна САА попала в засаду террористов ИГ в сирийской провинции Хомс
Федеральное агентство новостей  /  Дмитрий Жаворонков

Дамаск, 11 февраля. Колонна Сирийской Арабской Армии (САА) попала в окружение террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в провинции Хомс. По информации местных источников, в результате нападения боевиков погибли несколько военнослужащих.

Инцидент произошел в Сирийской пустыне накануне вечером. Жертвами атаки, предположительно, стали как минимум трое военнослужащих САА, включая генерал-майора Саида аль-Хаттара.

В последнее время на территории Сирии наблюдается активизация боевиков ИГ. Так, в конце января террористы совершили нападение на тюрьму «Ас-Сынаа» в провинции Хасака. В учреждении, контролируемом курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС), содержатся несколько тысяч сторонников «Исламского государства» и их соратников.

Вечером 20 января на территорию тюрьмы прорвались два заминированных автомобиля, за взрывами последовала продолжительная перестрелка. Части заключенных удалось сбежать, а территория «Ас-Сынаа» оказалась под контролем террористов. Отрядам СДС удалось оперативно оцепить прилегающие к ней районы, после чего они объявили о начале операции по поимке беглых террористов и возвращении контроля над тюрьмой.

Столкновения на территории объекта и вокруг нее продолжались несколько дней, при этом курдские формирования с воздуха поддерживали ВВС США. В результате боев и авианалетов, которые пришлись и по жилым кварталам, десятки тысяч мирных граждан вынуждены были покинуть свои дома в зоне столкновений и перейти в подконтрольные Дамаску безопасные районы Хасаки.

Спустя неделю командование СДС заявило о возвращении «Ас-Сынаа» под свой контроль, однако источники заявляли о продолжающихся в районе тюрьмы боях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия иг саа
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