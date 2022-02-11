Жанна Бичевская вспомнила бывших мужей и спела песню с нынешним супругом

Москва, 11 февраля. В студию передачи «Судьба человека» пришла певица и автор песен Жанна Бичевская. Она рассказала о трудном детстве и своих мужчинах.

Первый муж Жанны Бичевской — Василий Антоненко.

«Он хороший, но очень вспыльчивый, он работал на фирме «Мелодия» и постоянно критиковал мое творчество. Но критика его была справедливой, просто я такой человек, что критики не выношу. Мне важно, чтобы я делала то, что делаю сама», — вспоминает Жанна.

После этого Бичевская и Антоненко решили расстаться, чтобы их любовь не угасла из-за скандалов.

«Мы расстались очень по-хорошему, потом вошел второй муж Валентин Зуев, который помог мне с карьерой. Я побывала в разных странах и даже спела в Мадагаскаре на их языке», — призналась Бичевская.

Позднее в студии появился ее третий муж — Геннадий Пономарев, с которым они вместе 33 года. Долго время они втроем работали вместе с бывшим супругом Жанны — Валентином.

«Мы по-прежнему живем душа в душу, можем вести себя как два ребенка», — признались возлюбленные.

Супруги вместе сыграли песню «Ой, да не вечер, да не вечер» и несколько других. Геннадий аккомпанировал, а Бичевская пела. Корчевников не смог сдержать эмоций и признал, что Геннадий смотрит на Бичевскую влюбленными глазами.