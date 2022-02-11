Юрист Анцелиович: США не смогут признать Валиеву виновной из-за допинга

Пекин, 11 февраля. Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о возможном расследовании США по делу фигуристки Камилы Валиевой, угодившей в допинг-скандал на Олимпиаде. По ее мнению, наказать кого-то будет очень сложно.

Эксперт отметила, что «закон Родченкова» имеет экстерриториальный характер, что подразумевает под собой использование американцами этого закона за пределами страны.

По словам юриста, 15-летнюю Валиеву не смогут признать виновной. Однако американская сторона может попытаться «наказать» персонал спортсменки.

«То есть речь идет о том, чтобы привлечь к ответственности персонал фигуристки по законам США. В теории это подразумевает даже уголовное заключение судом США. Но, конечно, это скорее элемент давления», — заявила в разговоре с «Чемпионатом» юрист, отметив, что это будет сделать сложно.

Скандал разгорелся на Олимпийских играх в Пекине после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию. Награждение команды отложили из-за сомнительного допинг-теста ученицы Этери Тутберидзе. Позднее девушку отстранили от соревнований, но она смогла добиться отмены решения. Делом 15-летней спортсменки займется выездная панель Спортивного арбитражного суда.