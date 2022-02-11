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Экс-глава РУСАДА Ганус: ситуация с допинг-тестом Валиевой очень непростая

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 12:16
Спорт
Экс-глава РУСАДА Ганус: ситуация с допинг-тестом Валиевой очень непростая
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 11 февраля. Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал сообщения о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

Валиева была отстранена от участия в зимних Играх после того, как в пробе ее допинг-теста нашли триметазидин. Фигуристке удалось обжаловать это решение и она продолжила готовиться к соревнованиям. Ганус заявил, что дело российской спортсменки является очень сложным.

«Для РУСАДА сейчас непростые времена. Насколько понимаю, отменил отстранение дисциплинарный антидопинговый комитет. Ситуация очень непростая. CAS уже отменял решения национальных антидопинговых агентств. Все зависит от серьезности доводов, на основании которых отменялось временное отстранение. Очень сложный кейс», — сказал экс-глава РУСАДА в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Валиева в декабре прошлого года сдала допинг-пробу, которая показала наличие запрещенного препарата в микродозе. Портал Inside the Games сообщал, что итоги командного турнира фигуристов в рамках ОИ-2022 могут быть пересмотрены.

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допинг олимпийские игры валиева ганус
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