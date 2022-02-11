ЯНАО сохранил статус максимально устойчивого региона в январе 2022 года

Салехард, 11 февраля. Ямало-Ненецкий автономный округ по итогам первого месяца 2022 года сумел сохранить статус максимально устойчивого региона. Об этом свидетельствуют данные Фонда «Петербургская политика».

Среди особо позитивных событий эксперты отметили одобрение ЯНАО инфраструктурного кредита в 50 млрд рублей для строительства переправы через реку Обь в районе Салехарда, передает ИА «Север-Пресс».

Плюс ко всему, положительным моментом стало одобрение заявки ЯНАО на получение облигаций «ДОМ.РФ» на сумму 2,4 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на строительство школьного учреждения и детского сада в Губкинском.

Как стало известно ранее, более 20 снегоуборочных машин поступило в Салехард. Губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что в ЯНАО стартовала программа по обновлению коммунальной техники.