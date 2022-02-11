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Филолог Сантос заявила, что нереалистичные ожидания мешают в изучении новых языков

Общество
Филолог Сантос заявила, что нереалистичные ожидания мешают в изучении новых языков
pixabay.com  /  suju-foto

Мадрид, 11 февраля. Изучению иностранных языков обычно мешают нереалистичные ожидания, которые ученик ставит перед собой, сообщила филолог Мария Мендес Сантос из Университета Аликанте в Испании.

Специалист отметила, что многие думают, будто для изучения новых языков достаточно записаться на курсы и немного подождать. Однако для этого потребуется много времени и усилий.

«Если вы хотите овладеть языком, вам придется потратить гораздо больше времени, чем на один курс», — цитирует эксперта издание Insider.

Также многие считают, что для изучения иностранного языка следует переехать в другую страну. Однако погружение в новую среду и адаптация не проходит очень быстро. Чтобы свободно заговорить на языке, потребуется провести в чужой стране длительное время.

Для изучения языка филолог рекомендует набраться терпения и быть дисциплинированным. Ученикам помогут фильмы или видеоигры на иностранном языке.

Улучшить память помогут не только занятия, но и полезные вещества. Американские ученые заявили, что проблемы с памятью могут возникать при дефиците витамина В12.

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иностранные языки изучение филолог
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