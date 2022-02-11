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Бородина заявила, что ей все равно на новые отношения Омарова

Шоу-бизнес
Бородина заявила, что ей все равно на новые отношения Омарова
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 11 февраля. Телеведущая Ксения Бородина высказала свое мнение о новых отношениях бывшего супруга Курбана Омарова с Анастасией Кудряшовой, женой футболиста Федора Кержакова.

Недавно стало известно, что Омаров начал встречаться с Кудряшовой, несмотря на то что она до сих пор состоит в браке с защитником сборной России. Общественность была шокирована этой новостью, так как семья футболиста всегда была образцовой, вместе пара воспитывала двоих детей.

Фолловеры не смогли не узнать у Бородиной, как она относится к союзу своего экс-супруга с женой Кержакова. Телеведущая призналась, что давно безразлична к жизни Омарова, пишет «Вечерняя Москва».

«Девочки, вы тут не самые хитрые. Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу. Но все дело в том, что мне давно по фигу. У меня своя жизнь. Тут дело не в женах футболистах, косметологах, бывших женах и просто девочек-дурочек. Дело в порядочности людей, а их в этом мире немного, как и вас с бестактными вопросами», — ответила Бородина в своем Instagram-аккаунте.

Бородина заявила, что ей все равно на новые отношения Омарова
Pr Scr instagram.com / @borodylia

Недавно Бородина рассказала, как складываются отношения ее бывшего мужа с их дочерью Теоной. Знаменитость намекнула , что ее экс-супруг не стремится поддерживать общение с ребенком.

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отношения бородина омаров
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