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Фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой персоной в русскоязычных соцсетях

Олимпийские игры 2022
Фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой персоной в русскоязычных соцсетях
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 11 февраля. Фигуристка Камила Валиева стала безусловным лидером по числу упоминаний в русскоязычных социальных сетях за минувший день в контексте Олимпийских игр в Пекине.

Эти данные следуют из исследования, которое было проведено в рамках совместного проекта РИА Новости и Brand Analytics, посвященного Олимпиаде. Для составления рейтинга было проанализировано более 50 миллионов сообщений.

Камила Валиева расположилась на первом месте (16 095 упоминаний). О ней больше всего говорили в виду допинг-скандала, разгоревшегося на Олимпийских играх.

Следом за ней идет российская лыжница Наталья Непряева (3115 упоминаний). Спортсменке не хватило 0,1 секунды, чтоб взять бронзу в гонке на 10 километров классическим стилем. Пользователи выражали сожаление и поддерживали россиянку, которая была так близка к медали.

Тройку лидеров замыкает американский фигурист Нэйтан Чен (3 025), взявший золото в одиночном катании. В соцмедиа восхищались 22-летним спортсменом.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля. В данный момент лидером медального зачета является Германия, у которой шесть золотых и три серебряные медали. У России в общей сложности 12 наград.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Камила Валиева стала самой упоминаемой персоной в русскоязычных соцсетях
олимпийские игры соцсети валиева
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