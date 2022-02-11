Россия удерживает Европу от катастрофы и от срыва в полномасштабный энергетический кризис. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик, автор Telegram-канала Ortega Станислав Ортега.

Правота Путина

Президент РФ Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в Мюнхенской речи 2007 года. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — призналась Кнайсль.

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15 лет назад Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и расширение НАТО на восточные страны Европы.

Справедливое замечание

Станислав Ортега поддержал экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в этом, как он отмечает, полностью справедливом, но наверняка нелегко давшемся ей признании. Он выразил надежду, что ее не объявят теперь шпионкой Кремля.

«Хотя в этой теме вовсе не требуется разводить какую-то высоколобую аналитику, достаточно простой человеческой логики: стал ли мир со времен выступления президента России в Мюнхене более приятным, симпатичным и безопасным местом? Нет, не стал. Велика ли в этом вина Кремля? Примерно нулевая. Насколько поспособствовали текущему весьма прискорбному положению дел факторы, на которые Владимир Путин ссылался в Мюнхенской речи? Процентов, я бы сказал, на 80. Оставшиеся 20 отнесем на счет непрогнозируемых бедствий вроде коронавирусной пандемии», — пояснил Станислав Ортега.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что Россия сейчас занята прежде всего тем, что не позволяет плохой ситуации обернуться катастрофической, в частности удерживая континентальную Европу от срыва в полномасштабный энергетический кризис.

«Это если вкратце, но и того достаточно. Выводы каждый пусть сделает сам», — заключил Станислав Ортега.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс подчеркнул важность и значение Мюнхенской речи для всего мира. Эксперт отметил, что выступление Путина в 2007 году стало концом гегемонии США в мире.