Самым популярным направлением для путешествий в феврале стал маршрут Москва — Петербург

Москва, 11 февраля. Больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом.

На данный маршрут приходится почти 11% от числа всех оформленных билетов. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Туту.ру».

«Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2615 рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.

Следом по популярности у москвичей идут направления в Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. А вот у туристов из Петербурга наиболее востребованными оказались поездки не только в российскую столицу, но также в Псков, Тверь и Петрозаводск.

Чаще всего в январе 2022 года россияне бронировали авиабилеты в три страны. В список попали Шри-Ланка, Мальдивские острова и Израиль, выяснили аналитики.