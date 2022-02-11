Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 12:35
12:34
Политика
В Кремле подтвердили отказ Макрона сделать ПЦР-тест в России
12:34
Общество
Актер Вячеслав Аркунов: «Бога я уже нашел»
12:33
Происшествия
Инженеру бумажной фабрики предъявили обвинение по делу о гибели рабочего в Коммунаре
12:33
Экономика
ФАС заподозрила компанию «Лукойл-Уралнефтепродукт» в завышении стоимости бензина
12:32
Общество
Городские автобусные маршруты в Самаре могут вернуть муниципальному перевозчику
12:30
Армия
НАТО разместит дополнительные боевые группы в Болгарии, Словакии и Румынии
12:28
Политика
Баранец объяснил, чем Зеленский неприятно удивил Макрона в Киеве
12:27
Общество
Диетолог Иванир рекомендовала есть яблоки и груши для профилактики старения
12:26
Общество
Врачи будут посещать на дому заболевших COVID-19 пожилых москвичей
12:26
Происшествия
Восьмилетняя девочка пожаловалась на самочувствие и умерла до приезда медиков в Саратове
Все новости

Самым популярным направлением для путешествий в феврале стал маршрут Москва — Петербург

Общество
Самым популярным направлением для путешествий в феврале стал маршрут Москва — Петербург
pixabay.com

Москва, 11 февраля. Больше всего путешествий по территории России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Петербургом.

На данный маршрут приходится почти 11% от числа всех оформленных билетов. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Туту.ру».

«Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2615 рублей в одну сторону», — говорится в сообщении.

Следом по популярности у москвичей идут направления в Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. А вот у туристов из Петербурга наиболее востребованными оказались поездки не только в российскую столицу, но также в Псков, Тверь и Петрозаводск.

Чаще всего в январе 2022 года россияне бронировали авиабилеты в три страны. В список попали Шри-Ланка, Мальдивские острова и Израиль, выяснили аналитики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Самым популярным направлением для путешествий в феврале стал маршрут Москва — Петербург
москва петербург поезд путешествие февраль
Комментировать