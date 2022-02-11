Malijet: Франция оказывает давление на Мали из-за страха потерять контроль над регионом

Бамако, 11 февраля. Франция и Евросоюз продолжают искать рычаги давления на Мали, так как не могут смириться с тем, что она покидает их зону влияния. Об этом сообщает Malijet.

Корреспонденты издания отметили, что западные элиты намеренно игнорируют позицию мирного населения, оказывающего поддержку переходному правительству Бамако. Вместо этого, иностранные политики прибегают к агрессивной риторике в адрес временных властей.

«По словам премьер-министра Шогеля Кокаллы Маига, Франция использует Экономическое сообщество стран Западной Африки, чтобы задушить экономику и дестабилизировать обстановку в стране. Он призвал Елисейский дворец проявить уважение к Ассими Гоита и кабмину Мали. Аналогичные методы Париж использует и с Буркина-Фасо. Однако в Чаде 38-летний офицер занял место своего отца вопреки конституции. Но что интересно: Париж не оказывает давления на государство. Ответ очевиден: лидер Чада безукоризненно следует инструкциям бывшей метрополии», — написано в материале.

Ранее RT обвинило Францию в двойных стандартах по отношению к переворотам в Африке. Сотрудники издания задались вопросом, почему некоторые временные власти получают одобрение Эммануэля Макрона, тогда как другие подвергаются жесткой критике.